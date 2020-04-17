Samsung Galaxy A71 5G получит подэкранный дактилоскопический сенсор Goodix

На прошлой неделе Samsung представила смартфон Galaxy A71 5G в США. В продажу устройство должно поступить этим летом. Теперь, когда в Сети появилась полная информация о характеристиках нового смартфона, стало известно, что в нём используется подэкранный сканер отпечатков пальцев Goodix.

Преимущество дактилоскопического сенсора производства Goodix заключается в том, что он распознаёт отпечатки пальцев при касании к любой части дисплея. Использование этой технологии делает управление смартфоном более простым и удобным, поскольку отпадает необходимость точно позиционировать палец над некой областью на экране устройства. Ряд компаний, таких как Huawei, Xiaomi, Realme и OnePlus уже используют сенсоры Goodix в своих смартфонах, теперь к ним присоединилась и Samsung.

Galaxy A71 5G оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем, модулем камеры с четырьмя объективами и высокопроизводительным чипсетом Exynos 980 в сочетании с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Смартфон будет доступен в чёрном, синем и серебристом цветах по цене от $599,99.