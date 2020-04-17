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Всё идёт по плану: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году

Разработка нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 продолжается и устройство будет представлено в этом году, как и было запланировано. Эту информацию подтвердил исполнительный директор Huami Хуан Ван (Huang Wang).

Напомним, что Huami является дочерней компанией Xiaomi, специализирующейся на производстве различных носимых устройств. Ранее ходили слухи о том, что Xiaomi в последнее время оказалась недовольна результатами Huami и собирается отозвать значительную часть своих инвестиций из компании, что поставит под угрозу разработку нового фитнес-браслета Mi Band 5.

Официальный аккаунт Huami в социальной сети Weibo выступил с заявлением, в котором опроверг эти слухи, указав, что компания прекрасно себя чувствует, в том числе благодаря тесным связям с Xiaomi.

С аналогичным заявлением в ходе внутренней финансовой телеконференции выступил глава Huami Хуан Ван. Он опроверг ранее звучавшие домыслы и отметил, что отношения между двумя компаниями прочны как никогда. Huami как раз завершает работу над новым потенциальным хитом — Mi Band 5.

«Мы выпустим Mi Band 5 в этом году, как и планировалось. Мы ожидаем, что новинка станет очередным бестселлером, как и её предшественник Mi Band 4», — заявил господин Ван.

Ранние утечки сообщали, что устройство должно появиться в продаже в июне. Гаджет получит более крупный экран по сравнению со своим предшественником, а также поддержку технологии NFC. Последнее было и у предшественников, но работало только на территории Китая. Теперь же есть надежда, что пользователи по всему миру смогут совершать платежи бесконтактным способом.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, носимая электроника,
Теги: xiaomi, фитнес-трекер, фитнес-браслет, носимая электроника, носимые устройства
xiaomi, фитнес-трекер, фитнес-браслет, носимая электроника, носимые устройства
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