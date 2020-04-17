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Смартфон Nubia Play получил экран с частотой обновления 144 Гц

Похоже, главе бренда Nubia Ни Фею (Ni Fei) настолько понравился новый «молодёжный» смартфон Nubia Play, что он просто не может удержаться до официального анонса устройства, запланированного на 21 апреля и продолжает сыпать информацией о различных «фишках» гаджета.

Ранее с подачи господина Фея мы сообщили о возможностях основной и фронтальной камер новинки, теперь главе Nubia рассказал о возможностях экрана устройства.

Теперь же через свою страницу в социальной сети Weibo Ни Фей опубликовал несколько видео с новым смартфоном. В одном проводится сравнение экрана Nubia Play с рядом лежащим iPhone 11 Pro Max от Apple. Из него становится известно, что новинка от Nubia сможет предложить экран с частотой обновления 144 Гц.

 

Публикации также сообщают, что скорость опроса сенсора составляет 240 Гц, как у старшего игрового собрата Nubia Red Magic 5G.

Второе видео демонстрирует возможности видеосъёмки, точность автофокуса и реалистичную передачу цветов. Хотя есть подозрение, что для записи этого ролика могло использоваться дополнительное оборудование для получения более качественного изображения.

 

Ранее сообщалось, что смартфон построен на базе процессора Snapdragon 765G, имеет внушительную батарею на 5100 мА·ч, а также предлагает поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nubia, смартфон, snapdragon 765g, 144 гц
nubia, смартфон, snapdragon 765g, 144 гц
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