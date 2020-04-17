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ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

В конце этого месяца компания Intel представит новые настольные процессоры Comet Lake-S, которые будут выполнены в корпусе LGA 1200 и, соответственно, потребуют новые материнские платы. Такие платы на системной логике Intel 400-й серии уже готовят многие производители, а компания ASUS и вовсе случайно показала пару будущих новинок.

Prime Z490-P

Prime Z490-P

На странице своего сайта, посвящённой уже давно вышедшей материнской плате Prime Z390-P, компания ASUS случайно разместила изображения более новых материнских плат Prime Z490-P и Prime Z490-A. Будто этого было мало, ASUS также разметила описание основных характеристик одной из новинок, правда, здесь не обошлось без ошибок.

Prime Z490-P

Prime Z490-P

По названиям понятно, что обе грядущие новинки построены на флагманской системной логике Intel Z490. Однако в текстовых описаниях фигурирует стоящий на ступень ниже чипсет Intel H470. Остальные характеристики, кажется, действительно принадлежат Prime Z490-P. Из интересных особенностей отметим наличие штырькового разъёма для подключения порта Thunderbolt на фронтальной панели, а также поддержку памяти DDR4-4600 (в разгоне).

Prime Z490-A

Prime Z490-A

В свою очередь плата Prime Z490-A, судя по внешнему виду, является более продвинутой новинкой. Она обладает более массивными радиаторами охлаждения, и, вероятно, подсистемой питания с большим числом фаз. Также у неё на слотах M.2 для твердотельных накопителей имеются радиаторы. К сожалению, о характеристиках этой платы подробностей нет.

Prime Z490-P

Prime Z490-P

Согласно слухам, ASUS и другие производители материнских плат представят свои новинки на чипсетах Intel 400-й серии в мае, ближе к старту продаж процессоров Comet Lake-S. Последний, по слухам, намечен на конец мая.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: comet lake, lga 1200, asus, intel z490, материнская плата
comet lake, lga 1200, asus, intel z490, материнская плата
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