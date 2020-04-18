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Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае

Ещё прошлым летом вместе с процессорами Ryzen 3000 был представлен флагманский чипсет AMD X570. Многие ожидали, что вскоре после него выйдет системная логика среднего уровня AMD B550, однако в планы AMD это не входило. Но, похоже, теперь-то сроки анонса долгожданного B550 приближаются.

По данным ресурса WCCFTech, компания AMD представит новую системную логику AMD B550 примерно через месяц — 21 мая. Правда при этом сообщается, что в продажу материнские платы на её основе поступят только 16 июня. В конечном итоге это означает, что временной разрыв между появлением плат на базе X570 и B550 растянулся на целый год.

Благодаря B550 на рынке появится второй, и что важнее, более доступный настольный чипсет с официальной поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Напомним, поддержка PCIe 4.0 изначально была добавлена некоторым старым материнским платам на чипсетах AMD B450 и X470 через обновление микрокода для Ryzen 3000. Однако AMD позже убрала поддержку современного интерфейса из прошивок «по техническим причинам».

Материнская плата SOYO на базе AMD B550

Материнская плата SOYO на базе AMD B550

На данный момент доподлинно неизвестно, какие именно ограничения получит AMD B550 по сравнению с AMD X570. Не исключено, что он недосчитается поддержки каких-то функций, да и поддержка PCIe 4.0 может оказаться несколько ограниченной. Однако это вряд ли сильно скажется на спросе на новые материнские платы. Кстати, вместе с новым чипсетом AMD может представить и новые бюджетные процессоры Ryzen 3 3000-й серии.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: amd b550, amd, чипсет, материнская плата, ryzen 3000
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