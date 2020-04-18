5G-смартфон OPPO A92s на платформе Mediatek Dimensity 800 стоит от $310

В интернет-магазине OPPO доступен для предварительного заказа смартфон среднего уровня A92s, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Аппарат оборудован 6,57-дюймовым экраном Full HD+ IPS с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. В верхнем левом углу дисплея имеется продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры: применены блок с 16-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/2,0, а также 2-мегапиксельный датчик глубины.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию. Основной модуль на базе сенсора Sony IMX586 обладает разрешением в 48 млн пикселей. Кроме того, задействованы два блока на 2 млн пикселей и 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой.

«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Dimensity 800 с интегрированным 5G-модемом. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A55 с той же максимальной тактовой частотой.

Есть симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью около 4000 мА·ч.

Смартфон OPPO A92s предлагается в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт. Цена составляет соответственно $310 и $350.