Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...5G-смартфон OPPO A92s на платформе Media...
Новости Hardware

5G-смартфон OPPO A92s на платформе Mediatek Dimensity 800 стоит от $310

В интернет-магазине OPPO доступен для предварительного заказа смартфон среднего уровня A92s, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Аппарат оборудован 6,57-дюймовым экраном Full HD+ IPS с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. В верхнем левом углу дисплея имеется продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры: применены блок с 16-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/2,0, а также 2-мегапиксельный датчик глубины.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию. Основной модуль на базе сенсора Sony IMX586 обладает разрешением в 48 млн пикселей. Кроме того, задействованы два блока на 2 млн пикселей и 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой.

«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Dimensity 800 с интегрированным 5G-модемом. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A55 с той же максимальной тактовой частотой.

Есть симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью около 4000 мА·ч.

Смартфон OPPO A92s предлагается в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт. Цена составляет соответственно $310 и $350. 

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вскоре анонс: смартфон OPPO A72 прошёл сертификацию FCC
OPPO Enco W31: полностью беспроводные наушники-вкладыши с шумоподавлением
OPPO Ace2: мощный смартфон с 5G, 90-Гц экраном и 65-Вт быстрой зарядкой
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II появится на полках уже в апреле
Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 98
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 2 ч.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 6 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 7 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 9 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
Intel Z490: европейские цены на платы заставляют забыть о ценовой войне с AMD 9 мин.
Новый сверхлёгкий и гибкий солнечный элемент сможет поддерживать питание носимой электроники 23 мин.
По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google 34 мин.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 2 ч.
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 10 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 11 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 11 ч.