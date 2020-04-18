Мобильная рабочая станция Origin PC NS-15 AMD получила процессор Ryzen

Компания Corsair представила в продуктовом семействе Origin PC портативный компьютер NS-15 AMD, оснащённый 15,6-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц.

Ноутбук позиционируется в качестве мобильной рабочей станции. Используется процессор AMD — вплоть до 12-ядерного чипа Ryzen 9 3900 с тактовой частотой 3,1 ГГц (повышается до 4,3 ГГц в режиме Precision Boost Overdrive).

За обработку графики отвечает ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-P с 6 Гбайт памяти GDDR6 или GeForce RTX 2070 Max-P с 8 Гбайт памяти GDDR6. Для вывода изображения на внешний экран могут быть задействованы интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI.

Объём оперативной памяти DDR4-2400 достигает 32 Гбайт. В оснащение могут входить два твердотельных накопителя в форматах М.2 и 2,5 дюйма: в первом случае вместимость достигает 2 Тбайт, во втором — 4 Тбайт.

В арсенале новинки — клавиатура с многоцветной RGB-подсветкой, сетевой Ethernet-контроллер, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 AX200, сканер отпечатков пальцев, 2-мегапиксельная веб-камера, порты USB 3.2 Gen 2 и USB 2.0.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 62 Вт·ч. Правда, время автономной работы невелико — не более двух часов.