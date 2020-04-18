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Объём рынка телекоммуникационных сервисов в 2020 году составит около $1,6 млрд

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз относительно развития мирового рынка телекоммуникационных сервисов в текущем году. Серьёзное влияние на отрасль окажет продолжающееся распространение нового коронавируса.

Пандемия привела к тому, что многие предприятия вынуждены приостановить деятельность или перевести сотрудников на удалённую работу. Некоторые небольшие компании и вовсе закрылись. Кроме того, граждане во многих странах находятся дома, соблюдая режим самоизоляции.

Аналитики говорят, что коронавирус, с одной стороны, привёл к росту востребованности услуг связи, в частности, мобильного и фиксированного широкополосного интернет-доступа.

С другой стороны, наблюдается спад в бизнес-сфере. К тому же многие пользователи уже обслуживались по тарифам с безлимитным трафиком и большими пакетами минут для голосовых вызовов.

В результате, объём рынка телекоммуникационных сервисов в текущем году практически не изменится по сравнению с 2019-м. Затраты в данном сегменте прогнозируются на уровне $1,6 млрд.

Отмечается также, что в условиях пандемии мировой рынок IT-сервисов и бизнес-сервисов в текущем году сократится на 1,1 %. В 2021-м рост, по мнению IDC, едва ли превысит 1 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: телекоммуникации, сети, интернет, idc, коронавирус
телекоммуникации, сети, интернет, idc, коронавирус
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