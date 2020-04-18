Huawei IdeaHub Smart Screen: «умные» панели размером до 86" для бизнес-сферы

Компания Huawei, как и было обещано, представила «умные» дисплеи большого размера для корпоративного сектора: анонсированные панели объединены в семейство IdeaHub Smart Screen.

Дебютировали модели IdeaHub S, IdeaHub Pro и IdeaHub Enterprise. Эти устройства с развитыми коммуникационными функциями могут применяться для проведения презентаций, организации видеоконференцсвязи и пр.

Все новинки будут предлагаться в версиях размером 65 и 86 дюймов по диагонали. Панели можно устанавливать на специальную мобильную подставку или монтировать на стену.

Взаимодействовать с панелями можно при помощи специального пера. В устройствах реализованы функции интеллектуального распознавания рукописного текста. Пользователи смогут рисовать, делать заметки и пр.

Модель IdeaHub S соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 точек. Модификации IdeaHub Pro и IdeaHub Enterprise поддерживает стандарт 4К, или 3840 × 2160 пикселей. При этом версия IdeaHub Enterprise располагает рядом дополнительных возможностей.

Продажи новинок начнутся 8 июня. Более подробные технические характеристики и цена будут обнародованы позднее.