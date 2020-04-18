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Одноплатный компьютер Boardcon EM1808 подходит для обработки ИИ-задач

В ближайшее время начнутся продажи одноплатного компьютера Boardcon EM1808, на базе которого разработчики смогут реализовывать различные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения.

Решение состоит из базовой платы и вычислительного CPU-модуля. Применён процессор Rockchip RK1808 с двумя ядрами Cortex-A35 (до 1,6 ГГц) и нейронным блоком, обеспечивающим производительность до 3,0 TOPS (триллионов операций в секунду).

Оснащение включает 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR3, флеш-модуль eMMC на 8 Гбайт и слот для карты microSD. Есть возможность подключения твердотельного накопителя M.2 NVMe SSD.

Предусмотрены сетевой контроллер Gigabit Ethernet на базе Realtek RTL8211E, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.0. Опционально могут быть установлены модуль 4G/LTE и приёмник спутниковой навигационной системы GPS.

Есть порты USB 2.0 и USB3.0, набор 3,5-миллиметровых аудиоразъёмов, гнездо RJ45 для сетевого кабеля. Говорится о поддержке интерфейсов MIPI CSI & DSI, I2S, UART и др.

Базовая плата имеет размеры 131 × 91 мм, вычислительный модуль — 55 × 35 мм. Говорится о совместимости с операционными системами на ядре Linux. О цене сведений пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: одноплатный, компьютер, искусственный интеллект, машинное зрение
одноплатный, компьютер, искусственный интеллект, машинное зрение
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