Новая жертва коронавируса: выставка Anime Expo 2020 в Лос-Анджелесе не состоится

Общество по продвижению японской анимации (The Society for the Promotion of Japanese Animation) отменило мероприятие Anime Expo 2020 из-за опасений относительно продолжающейся пандемии COVID-19. Выставка должна была пройти со 2 по 5 июля в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Anime Expo вернётся в конференц-центр Лос-Анджелеса через год, и состоится в те же дни 2–5 июля. Обещан полный возврат средств для владельцев билетов (впрочем, их можно будет использовать для посещения AX 2021 в следующем году). Бронирование номеров в отелях, оформленное через ConferenceDirect в официальном гостиничном блоке AX, будет автоматически отменено.

«Моя команда и я надеялись, что этот день не настанет, но я с тяжёлым сердцем вынужден объявить об отмене Anime Expo 2020. Нашей главной заботой является здоровье и безопасность нашего удивительного сообщества Anime Expo. Мы понимаем ваше разочарование, так как мы в первую очередь фанаты аниме. Как вы можете себе представить, это было одно из самых сложных решений, которые нам пришлось принять за 29 лет проведения Anime Expo», — написал среди прочего исполнительный директор Общества по продвижению японской анимации Рэй Чан (Ray Chiang).

Несмотря на то, что Anime Expo в основном посвящена аниме, она обычно используется такими компаниями, как Aksys Games, Bandai Namco, Spike Chunsoft и другими, чтобы анонсировать новые игры и западные локализации. Например, Aksys Games планировала анонсировать оригинальный проект, разработанный Mikage для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК.