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Новая жертва коронавируса: выставка Anime Expo 2020 в Лос-Анджелесе не состоится

Общество по продвижению японской анимации (The Society for the Promotion of Japanese Animation) отменило мероприятие Anime Expo 2020 из-за опасений относительно продолжающейся пандемии COVID-19. Выставка должна была пройти со 2 по 5 июля в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Anime Expo вернётся в конференц-центр Лос-Анджелеса через год, и состоится в те же дни 2–5 июля. Обещан полный возврат средств для владельцев билетов (впрочем, их можно будет использовать для посещения AX 2021 в следующем году). Бронирование номеров в отелях, оформленное через ConferenceDirect в официальном гостиничном блоке AX, будет автоматически отменено.

«Моя команда и я надеялись, что этот день не настанет, но я с тяжёлым сердцем вынужден объявить об отмене Anime Expo 2020. Нашей главной заботой является здоровье и безопасность нашего удивительного сообщества Anime Expo. Мы понимаем ваше разочарование, так как мы в первую очередь фанаты аниме. Как вы можете себе представить, это было одно из самых сложных решений, которые нам пришлось принять за 29 лет проведения Anime Expo»,написал среди прочего исполнительный директор Общества по продвижению японской анимации Рэй Чан (Ray Chiang).

Несмотря на то, что Anime Expo в основном посвящена аниме, она обычно используется такими компаниями, как Aksys Games, Bandai Namco, Spike Chunsoft и другими, чтобы анонсировать новые игры и западные локализации. Например, Aksys Games планировала анонсировать оригинальный проект, разработанный Mikage для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: аниме, выставка, сша, мероприятие, коронавирус
аниме, выставка, сша, мероприятие, коронавирус
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