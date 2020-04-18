Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч

Неофициальная информация о смартфонах серии Galaxy Note 20, которые компания Samsung, как ожидается, представит в третьем квартале текущего года, продолжает утекать в Сеть. На этот раз появились сведения о ёмкости аккумуляторной батареи.

Ранее сообщалось, что в семейство могут войти три аппарата: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra. Они получат процессор Snapdragon 865 и модем для работы в 5G-сетях. Устройства будут различаться конфигурацией камер и размером дисплея. Разумеется, все аппараты смогут работать с фирменным пером S Pen.

Итак, сообщается, что базовый Galaxy Note 20 будет наделён аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч. Это на 500 мА·ч больше по сравнению с Galaxy Note 10, которая комплектуется несъёмной батареей на 3500 мА·ч.

Что касается аппаратов Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra, то они, по мнению наблюдателей, будут оснащены аккумулятором ёмкостью 4500 и 5000 мА·ч соответственно.

Известно также, что базовые версии Galaxy Note 20 получат флеш-модуль объёмом 128 Гбайт. Для сравнения: нынешние устройства Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ оснащаются накопителем вместимостью 256 Гбайт.

Презентация устройств серии Galaxy Note 20 состоится, предположительно, в августе. В ближайшие месяцы стоит ожидать появления новых утечек относительно характеристик и дизайна этих смартфонов.