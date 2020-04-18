Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что Apple в текущем квартале столкнётся с невиданным сокращением спроса на смартфоны iPhone. Причина — распространение коронавируса, который сильно ударил по многим секторам IT-рынка, включая мобильную отрасль.

По последним данным, заболевание унесло жизни более 154 тыс. человек по всему миру, а общее число инфицированных превышает 2,2 млн. В России коронавирус обнаружен примерно у 32 тыс. человек; зафиксировано более 270 смертельных случаев.

В условиях пандемии на рынке смартфонов фиксируется резкое снижение спроса. Компания Samsung уже вынуждена сократить производство смартфонов более чем вдвое.

Что касается Apple, то «яблочная» империя, по мнению аналитиков Goldman Sachs, во втором квартале 2020 года потеряет до 36 % продаж iPhone в штучном выражении по сравнению со второй четвертью 2019-го.

Ситуация со спросом на iPhone, предположительно, стабилизируется только в четвёртом квартале, когда падение в годовом исчислении составит около 2 %. Однако для Apple это также может стать сильным ударом, поскольку в это время ожидается выход первых аппаратов компании с поддержкой 5G. Судя по всему, спрос на эти смартфоны окажется существенно ниже ожиданий Apple.

Кстати, специалисты считают, что пандемия в текущем году существенно замедлит развитие рынка 5G-смартфонов в целом.