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Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности

Изменения в составе совета директоров британской компании Imagination Technologies насторожили правительство страны. Китайской делегации пришлось убеждать государственные структуры Великобритании, что Imagination Technologies сохранит свою штаб-квартиру в этой стране, а любые изменения в управляющем составе будут проходить согласование с властями.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

У руля Imagination Technologies недавно оказался представляющий интересы китайского инвестиционного фонда Рэй Бингэм (Ray Bingham), а предыдущий генеральный директор Рон Блэк (Ron Black) был отправлен в отставку — неожиданно и без объяснения причин. В состав совета директоров компании должны были войти два новых члена, но пока этому мешают британские власти. Один из местных законодателей предложил срочно принять закон, препятствующий экспорту из страны технологических активов, поскольку в действиях китайского фонда Canyon Bridge усматривались намерения перенести Imagination Technologies в Китай.

Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, ситуация потребовала срочного совещания членов британского правительства и представителей Canyon Bridge. Последние выразили приверженность идее сохранения штаб-квартиры Imagination Technologies в Великобритании, а также обязались обсуждать с властями страны все возможные изменения в кадровом составе руководства компании. Правительство Великобритании выразило готовность принимать адекватные меры для защиты национальных интересов.

Imagination Technologies с 2017 года перешла под контроль поддерживаемого китайскими властями инвестиционного фонда Canyon Bridge, после отказа Apple от активного использования интеллектуальной собственности этой британской компании в своих процессорах для мобильных устройств. Акции Imagination в тот момент упали в цене на 70 %, чем с удовольствием воспользовались китайские инвесторы. Генеральным директором Imagination Technologies в этом месяце был назначен Рэй Бингэм, который одновременно является главой фонда Canyon Bridge.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий,
Теги: imagination technologies
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