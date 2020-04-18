Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC

Huawei присутствует в целом ряде отраслей, включая смартфоны, телекоммуникации и смарт-телевизоры. Недавно компания объявила о намерении 24 апреля запустить новый модуль скоростной зарядки Hauwei HiCharger DC. Он будет использоваться в качестве решения для инфраструктуры зарядки в сотрудничестве с рядом организаций и компаний в этой области в Китае.

В качестве партнёров Huawei называются Grid (Пекин) и Xingxing Charging (Чанчжоу), Nanwang Electric (Шэньчжэнь), China Merchants Sanyou (Пекин), Zhuhai Titan (Чжухай), Dalian Robinson (Далянь) и другие. Выпуск быстрой зарядки HiCharger DC знаменует официальный выход Huawei в новую для себя область. Семейство энергетических продуктов компании будет охватывать четыре области: энергию для центров обработки данных, энергию для телекоммуникаций, интеллектуальные фотоэлектрические системы и интеллектуальные электрические системы.

Как сообщается, подразделение Huawei Smart Electric стремится создавать высококачественные и высококлассные решения для электрификации автомобилей, обеспечивая выпуск таких компонентов, как зарядка и электропитание, электронное управление и управление батареями.

Если Huawei добьётся успеха с будущим модулем быстрой зарядки HiCharger DC, через несколько лет компания может стать одним из основных поставщиков решений для зарядки умных электромобилей — по крайней мере, на родном китайском рынке.

В дополнение к решениям для зарядки, компания в конце прошлого года анонсировала интеллектуальную интерактивную систему для автомобилей под названием HiCar. Эта функция встроена в мобильное программное обеспечение EMUI и доступна на некоторых смартфонах высокого класса вроде серии Mate 30.