Мини-ПК по-русски: представлен NUC на процессорах «Байкал» с ОС «Альт Линукс»

Начало поставок в прошлом году отечественных процессоров «Байкал» и успешная разработка отечественной операционной системы «Альт Линукс» открыли возможность создать защищённую вычислительную систему для бизнеса и госсектора. Этой возможностью воспользовалась российская компания «Хамстер Роботикс», которая разработала настольный мини-ПК HR-MPC-1 и готова начать выпуск систем для заинтересованных клиентов.

Как сообщает интернет-ресурс CNews, разработка проекта была завершена до начала текущего года. В принципе «Хамстер Роботикс» способна в сжатые сроки начать выпуск новинки партиями до 10 тыс. штук. Цена вопроса обещает составить от 25 до 30 тыс. рублей. Ознакомительные поставки могут начаться не позднее мая. Тем не менее, пандемия коронавируса внесла изменения в первоначальные планы, и массовый выпуск мини-ПК может быть перенесён на осенние месяцы.

В основе системы HR-MPC-1 лежит 28-нм процессор BE-T1000 компании «Байкал электроникс». В арсенале «Байкал электроникс» есть также процессоры на архитектуре ARM. Производством процессоров, насколько можно судить, занимается тайваньская TSMC.

В корпусе мини-ПК HR-MPC-1 габаритами 115 × 115 × 35 мм располагается плата с процессором на двух суперскалярных ядрах P5600 MIPS 32 r5. Память представлена модулем DDR3-1600 МГц. Энергопотребление системы составляет 5 Вт. Накопитель SSD или HDD представляет собой опциональное решение. Встроенные в мини-ПК порты и интерфейсы (включая разъёмы на плате) включают два порта Ethernet 1 Гбит/с, два порта SATA 3.0 и интерфейсы USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI и DVI, а также модуль Wi-Fi.

Предустановленная на HR-MPC-1 операционная система «Альт Линукс» разработана компанией «Базальт СПО». Разработчики допускают, что данный мини-ПК на процессорах «Байкал» вряд ли заинтересует обычных пользователей, но государственный сектор и бизнес должны проявить интерес к этой разработке, поскольку она даёт гарантию от так называемых «закладок», которые присутствуют в ПО и железе иностранных компаний.