Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту

Зачастую спутники прекращают работу не по причине поломок или устаревшего оборудования, а после израсходования топлива и невозможности поддерживать заданную орбиту. Чтобы продлить жизнь таким спутникам, корпорация Northrop Grumman по заказу оператора Intelsat разработала космический транспортёр Mission Extension Vehicle 1. Вчера разработчик сообщил, что первая в истории операция по продлению миссии с помощью вспомогательного спутника завершена.

Стыковочные операции транспортёра MEV-1 со спутником Intelsat 901 (IS-901), который обеспечивал подключение к Интернету, прошли 25 февраля. Поскольку завершивший свой проектный рабочий цикл спутник IS-901, выведенный на орбиту в 2001 году, не был оборудован механизмами для пополнения запасов топлива, то MEV-1 совершил механический захват аппарата и на время стал его транспортной платформой.

После манёвров MEV-1 с состыкованным спутником IS-901 вышел на заданную геостационарную орбиту. Это стало первой в истории коммерческой операцией по продлению миссии космических аппаратов (военные уже этим занимаются, как следует из скупых сообщений в СМИ). Транспортёр будет поддерживать заданную геостационарную орбиту спутника IS-901 в течение пяти лет, после чего уведёт его на орбиту вечной стоянки или сбросит в верхние слои атмосферы. Тем самым MEV-1 освободит себя для нового контракта.

Отслужившие свой срок аппараты и просто космический мусор становятся проблемой для безопасности космических запусков. Сегодня разрабатывается множество проектов как по продлению жизни спутников, так и по снятию с орбиты неработающих систем. Например, российские разработчики предлагают гарпунить космический мусор и даже поглощать его, перерабатывая на топливо.