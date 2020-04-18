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Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе

Европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил, что в начале этого года были проведены первые в мире успешные испытания полностью автоматической системы дозаправки самолёта в воздухе. Внедрение подобных систем избавит от работы операторов заправки и обещает большую точность и скорость этой сложной операции в воздухе.

Изображение с экрана захвата для автоматической системы Airbus A3R дозаправки самолётов в воздухе

Изображение с экрана захвата автоматической системы Airbus A3R для дозаправки самолётов в воздухе

Проведенные испытания системы Airbus A3R не сопровождались перекачкой топлива. Этот этап испытаний намечен на начало следующего года. После успешных заправок с топливом в 2021 году система Airbus A3R будет сертифицирована и рекомендована для внедрения.

В процессе лётных испытаний самолёт-заправщик Airbus A330 и самолёт-реципиент F16 португальских ВВС провели в воздухе 45 часов и совершили 120 автоматических захватов системы перекачки топлива. Эта система представляет собой стрелу с телескопической штангой, которую выбрасывает самолёт-заправщик. При приближении конца стрелы к приёмному узлу топливной системы заправляемого самолёта происходит выдвижение штанги с фиксацией в приёмнике.

Использование жёсткой штанги вместо традиционного шланга с конусом позволяет прокачивать топливо под большим давлением, что ускоряет операцию дозаправки. Специальные метки на оконцовке штанги дают возможность автоматической системе выдерживать как угол её наклона, так и расстояние для манёвра и безопасной стыковки.

Важно отметить, что автоматическая система Airbus A3R дозаправки самолётов в воздухе не потребует переделки топливных систем заправляемых самолётов, а установить её можно на любой самолёт-заправщик. Чтобы запустить процесс дозаправки, оператору достаточно будет, условно говоря, нажать одну кнопку. Всё остальное сделает автоматика. Впрочем, это вряд ли освободит пилота заправляемого самолёта от управления полётом в режиме заправки, но об этом пресс-релиз Airbus умалчивает.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, Дроны и коптеры,
Теги: airbus, автоматика, самолёты, заправка
airbus, автоматика, самолёты, заправка
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