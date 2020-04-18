Intel Z490: европейские цены на платы заставляют забыть о ценовой войне с AMD

Когда осенью прошлого года компания Intel обнародовала цены на процессоры Cascade Lake-X Refresh, в сознании многих ценителей настольных систем зародилась надежда на усиление ценовой конкуренции. Эту идею потом развивали многие ресурсы, но первые данные о стоимости плат на базе Intel Z490 заставляют с ней попрощаться.

Материнские платы на основе набора логики Intel Z490 для процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 должны поступить в продажу в следующем месяце, поэтому вполне закономерно, что торговые сети уже начали получать информацию об их стоимости. Цены на сами процессоры данного семейства широко обсуждаются уже давно, там тоже демпингом не пахнет. Эта же мысль посещает и после знакомства с опубликованным одним из японских блогеров европейским прайс-листом на материнские платы марки MSI.

Итак, цены на материнские платы, использующие чипсет Intel Z490, в данном случае варьируются от 200 до 960 евро, хотя модель MEG Z490 GODLIKE заметно выбивается из общего ряда. «Золотая середина» выпадает на диапазон от 250 до 360 евро, это вполне соотносится с реалиями европейской розницы, если ориентироваться на нынешний чипсет Intel Z390. То есть существенных отклонений от ценовой политики не намечается и в сегменте материнских плат, поэтому конкурентного давления AMD в этом ценовом сегменте Intel явно не чувствует.