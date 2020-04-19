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Смартфон Oppo Find X2 Lite с чипом SD765, 8 Гбайт ОЗУ и аккумулятором на 4025 мА·ч оценён в €500

В этом году уже были выпущены два смартфона серии Oppo Find, которая является одной из самых успешных в истории бренда. Речь идёт об аппаратах Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. А теперь производитель представил модель Oppo Find X2 Lite, которая станет самой доступной среди нынешнего поколения смартфонов серии.

Новинка оснащается загнутым по краям 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, который поддерживает разрешение 2400 × 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+) и имеет соотношение сторон 20:9. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана, который защищён от механических повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 5. Уровень яркости достигает 600 нит.

В верхней части дисплея имеется небольшой каплевидный вырез, где размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0, поддерживающая съёмку видео формата 1080p. Основная камера сформирована из четырёх сенсоров, помещённых в вертикальный блок на тыльной стороне корпуса. Главным является 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.7. Он дополняется широкоугольным сенсором на 8 Мп, а также парой датчиков на 2 Мп (монохромный и портретный).

Аппаратной основой Oppo Find X2 Lite стал 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 765. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 620. Встроенный модем Snapdragon X52 обеспечивает работу в сетях связи пятого поколения (5G). В смартфоне реализована технология Smart 5G, позволяющая автоматически переключаться между сетями 5G и 4G, за счёт чего экономится энергия.

Конфигурация дополняется 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4025 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. Благодаря этому зарядка аккумулятора до 50 % занимает всего 20 минут. В наличии встроенный NFC-чип, приёмник сигналов спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, а также адаптер Bluetooth 5.1.

Oppo Find X2 Lite имеет габариты 160,3 × 74,3 × 7,96 мм и весит 180 г. Программной платформой выступает ColorOS 7, построенная на базе Android 10. Пользователи смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения корпуса: Pearl White и Moonlight Black. Розничная стоимость новинки составит €500.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон, 5g
oppo, смартфон, 5g
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