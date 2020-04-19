Смартфону Realme X50 Youth Edition приписывают наличие шести камер

Как мы недавно сообщали, в скором времени у смартфонов Realme X50 5G и Realme X50 Pro 5G появится собрат в виде аппарата Realme X50 Youth Edition. Теперь в распоряжении интернет-источников оказалась новая информация об этой модели.

В частности, обнародованы данные о конфигурации камер устройства. Говорится, что новинка получит в общей сложности шесть датчиков изображения.

Во фронтальной части расположится двойная камера, установленная в продолговатом отверстии в верхней области дисплея. Будут задействованы модули на 16 и 2 млн пикселей. Кстати, ранее предполагалось наличие одинарной 32-мегапиксельной камеры.

Тыльная камера вберёт в себя четыре блока, которые, вероятно, будут выстроены в ряд по вертикали. Основной 48-мегапиксельный сенсор дополнят 8-мегапиксельный блок (ультраширокоугольная оптика) и пара датчиков с 2 млн пикселей.

По имеющейся информации, модель Realme X50 Youth Edition получит 6,55-дюймовый дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц, процессор с интегрированным модемом 5G, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью от 128 Гбайт и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Официальная презентация новинки, как ожидается, состоится в ближайшее время. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.