Анонс не за горами: смартфон OPPO A52 красуется на качественных рендерах

Интернет-источники представили пресс-изображения смартфона среднего уровня OPPO A52, официальная презентация которого ожидается в ближайшие дни.

Как можно видеть на рендерах, аппарат оснащён экраном с перфорацией в левом верхнем углу: в небольшом отверстии расположится фронтальная 8-мегапиксельная камера. Размер дисплея составит 6,5 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD+ (2400 × 1080 точек).

Сзади установлена четверная камера в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами. Её предполагаемая конфигурация такова: 12 + 8 + 2 + 2 млн пикселей.

Изображения говорят о том, что сканер отпечатков пальцев размещён в боковой части. Упомянут аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки.

Смартфону приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 665 с восемью вычислительными ядрами Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим контроллером Adreno 610.

Известно, что одна из модификаций OPPO A52 получит 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Называются размеры и вес — 162,0 × 75,5 × 8,9 мм и 188 г.