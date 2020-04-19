Hyundai отзывает автомобили 2020 Sonata и Nexo из-за риска ДТП во время смарт-парковки

Парковочный ассистент облегчает жизнь многим владельцам автомобилей. Однако в случае моделей Hyundai 2020 Sonata и Nexo этот помощник может стать причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Речь идёт о так называемом интеллектуальном ассистенте дистанционной парковки RSPA (Remote Smart Parking Assist). Он позволяет машине осуществлять автономную парковку или выезд с парковочного места даже без присутствия водителя в автомобиле.

Система способна также самостоятельно осуществлять постановку автомобиля на парковку задним ходом по нажатию водителем соответствующей кнопки. Ассистент позволяет парковать автомобиль в ограниченных пространствах, когда по причине отсутствия достаточного места затруднено открывание дверей.

Итак, сообщается, что в работе RSPA выявлена проблема, приводящая к тому, что автомобиль может вовремя не остановиться в процессе парковки, что создаёт риск столкновения с другими транспортными средствами или объектами.

Причина неисправности заключается в некорректной работе программного обеспечения. На сегодняшний день говорится об отзыве примерно 12 тыс. машин. Отмечается, что пострадавших нет.

Специалисты сервисных центров перепрограммируют электронный управляющий блок для устранения проблемы. Разумеется, все работы будут производиться бесплатно для владельцев.