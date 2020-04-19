Крошечный компьютер Chuwi LarkBox заключён в корпус объёмом 0,16 литра

Компания Chuwi рассказала об оснащении небольшого компьютера LarkBox, первая информация о подготовке которого появилась несколько дней назад. Разработчик называет это устройство самым компактным ПК в мире с поддержкой видео в формате 4K.

Размеры новинки действительно невелики — всего 61 × 61 × 43 мм. Таким образом, объём корпуса составляет приблизительно 0,16 литра. При этом весит устройство лишь 127 г, что меньше по сравнению со многими современными смартфонами.

Ранее сообщалось, что основой компьютера является процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake с четырьмя ядрами (1,1–2,4 ГГц) и графическим ускорителем Intel UHD 600. Теперь стало известно, что чип функционирует в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4.

За хранение данных отвечает твердотельный (SSD) накопитель вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD той же максимальной ёмкости.

Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Набор интерфейсов включает разъём HDMI, симметричный порт USB Type-C, два порта USB Type-A, стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

Любопытно, что новинка наделена активной системой охлаждения с небольшим вентилятором со сверхнизким уровнем шума.

Сведений об ориентировочной цене Chuwi LarkBox по-прежнему нет.