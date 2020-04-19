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Улучшенный разгонный блок «Фрегат» испытают при пуске с Восточного

Генеральный директор «Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина» Владимир Колмыков, как сообщает «РИА Новости», рассказал о проекте модернизации разгонного блока «Фрегат», использующегося в составе ракет-носителей «Союз-2».

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

По словам господина Колмыкова, целью работ является улучшение надёжности и эксплуатационных характеристик «Фрегата». Кроме того, модернизация позволит повысить конкурентоспособность разгонного блока, то есть, снизить цену запусков для заказчиков.

Модернизация затронет телеметрические системы: импортные электронные компоненты уступят место отечественным изделиям. Будет также переработана система управления: специалисты исключат критичные элементы и объединят аппаратуру в один моноблок (вместо двух модулей, которые применяются сейчас).

Предполагается, что модернизация позволит сократить массу незаправленного разгонного блока приблизительно на 30 килограммов.

Улучшенный «Фрегат» планируется испытать в следующем году — во время пусковой кампании по выводу на орбиту гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3. Аппараты данного семейства предназначены для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова, а также выполнения других задач. Запуск спутника будет осуществлён с космодрома Восточный, расположенного на Дальнем Востоке в Амурской области. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: восточный, союз, ракета, космос, россия
восточный, союз, ракета, космос, россия
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