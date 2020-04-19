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Высота орбиты МКС уменьшится на 1,5 км перед пуском «Ракеты Победы»

Сегодня, 19 апреля 2020 года, в 08:09 по московскому времени будут включены двигатели служебного модуля «Звезда» для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Как сообщается на сайте Роскосмоса, манёвр необходим для уменьшения высоты орбиты станции на 1500 метров в преддверии запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14». После коррекции орбиты МКС будет находиться на высоте около 419 км над Землёй.

Между тем продолжается подготовка к запуску аппарата «Прогресс МС-14». Специалисты уже провели авторский осмотр корабля на стенде монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома Байконур, выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили его стартовую готовность в составе космической головной части.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» намечен на 25 апреля 2020 года в 04:51 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Отметим, что пуск приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому носитель получил имя «Ракета Победы».

Что касается корабля «Прогресс МС-14», то ему предстоит доставить на орбиту топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для поддержания работоспособности Международной космической станции и выполнения научной программы. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: прогресс, мкс, космос, наука, россия
прогресс, мкс, космос, наука, россия
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