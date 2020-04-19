Высота орбиты МКС уменьшится на 1,5 км перед пуском «Ракеты Победы»

Сегодня, 19 апреля 2020 года, в 08:09 по московскому времени будут включены двигатели служебного модуля «Звезда» для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).

Как сообщается на сайте Роскосмоса, манёвр необходим для уменьшения высоты орбиты станции на 1500 метров в преддверии запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14». После коррекции орбиты МКС будет находиться на высоте около 419 км над Землёй.

Между тем продолжается подготовка к запуску аппарата «Прогресс МС-14». Специалисты уже провели авторский осмотр корабля на стенде монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома Байконур, выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили его стартовую готовность в составе космической головной части.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» намечен на 25 апреля 2020 года в 04:51 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Отметим, что пуск приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому носитель получил имя «Ракета Победы».

Что касается корабля «Прогресс МС-14», то ему предстоит доставить на орбиту топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для поддержания работоспособности Международной космической станции и выполнения научной программы.