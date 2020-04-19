Китайские предприятия страдают от нехватки зарубежных специалистов

Снятие ограничений на перемещение граждан в отдельных регионах Китая не решило проблему трансграничного взаимодействия. Многие промышленные предприятия остро нуждаются в зарубежных консультантах, и решить все вопросы дистанционно не представляется возможным.

Как поясняет Nikkei Asian Review, многие промышленные предприятия Китая сильно зависят в своей операционной деятельности и развитии от зарубежных консультантов из Японии или США, а они пока не могут попасть в КНР для продолжения привычной деятельности. Например, ведущий китайский производитель жидкокристаллических панелей, компания BOE Technology Group, вынуждена была отложить на неопределённый срок планы по расширению производственных мощностей, поскольку без присутствия японских инженеров китайские партнёры не смогут завершить монтаж и наладку нового технологического оборудования. С конца марта власти КНР существенно ограничили приток иностранцев, что делает невозможными командировки для многих зарубежных специалистов.

По прогнозам сторонних экспертов, не имея возможности расширить производство, китайская компания BOE будет выпускать на треть меньше жидкокристаллических панелей, чем рассчитывала изначально. Мировое производство телевизоров, как ожидается, по итогам года сократится на 4 %. В принципе, это не так критично, ведь спрос на бытовую электронику в разгар пандемии коронавируса падает, и не факт, что ему удастся восстановиться к концу года.

Samsung Electronics тоже может пострадать из-за ограничений на въезд иностранцев в КНР. Корейская компания в прошлом месяце ввела в строй новое предприятие по производству микросхем памяти в Китае, и японским специалистам предстояла поездка для содействия в настройке технологического оборудования, но теперь она сорвалась. Национальный производитель полупроводниковых изделий Tsinghua Unigroup, как ожидается, столкнётся с задержкой поставок литографического оборудования марки ASML из Нидерландов.

Японские производители страдают из-за задержки поставок комплектующих, выпускаемых на территории КНР. Panasonic вынуждена была приостановить продажу ноутбуков определённых моделей. Nikon отложила дебют цифровой камеры D6 на следующий месяц по причине проблем с поставкой компонентов из Китая.