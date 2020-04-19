Бизнес по выпуску наушников Beats возглавит ветеран Apple

Компания Apple планирует произвести смену руководства компании Beats, производителя наушников премиум-класса, которого она приобрела в 2014 году за $3 млрд.

Как сообщает ресурс CNET со ссылкой на электронное обращение вице-президента Apple Эдди Кью к сотрудникам Beats, президент Beats Люк Вуд (Luke Wood) в апреле уходит в отставку. Должность руководителя подразделения по выпуску наушников займёт ветеран Apple Оливер Шуссер (Oliver Schusser), вице-президент Apple Music and International Content.

Apple пока не объявляла официально о смене руководства, но её представитель подтвердил корреспонденту CNET, что после ухода Вуда, с 30 апреля Beats будет возглавлять Оливер Шуссер. Он также продолжит руководить подразделением Apple Music and International Content.

Эдди Кью отметил в электронном письме успешную работу Шуссера в сервисе Apple Music. Он назвал Шуссера «партнёром, отличным слушателем и чемпионом по инновациям», что будет полезным для подразделения Beats.

Кью сообщил, что ему не по душе смена руководства во время пандемии коронавируса, отметив, что сейчас не лучший момент для такого рода объявлений. Тем не менее лучшее для Beats — это «поддерживать развитие бизнеса», считает Эдди Кью. В своём письме он также подчеркнул, что Apple остается «приверженной бренду Beats и важности сохранения своей роли в музыкальном портфолио».

Шуссер проработал в Apple более 15 лет, занимаясь популяризацией и расширением контента Apple на глобальном рынке, прежде чем взять на себя управление Apple Music. Кью отметил, что с приходом Шуссера сервис Apple Music добился стабильного роста. «Он увлечён музыкой и брендом Beats. Он в такой же степени увлечён идеей построения прочной, сплочённой атмосферы в своей команде», — указал в письме Эдди Кью.