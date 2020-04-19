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Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона

Уже почти год прошёл с момента запуска серии смартфонов Honor 9X, пользующихся популярностью в Китае и за его пределами. Только в Китае принадлежащий компании Huawei бренд уже продал более 10 млн смартфонов этой серии. И хотя Honor пока ничего не говорит о преемниках, в Интернете появился рендер новой модели, которая предположительно является Honor 10X Pro.

Новинка обладает очень тонкой рамкой, окаймляющей экран, в верхнем левом углу которого имеется отверстие для фронтальной камеры.

На тыльной панели смартфона виден прямоугольный корпус основной камеры с тремя сенсорами и светодиодной вспышкой, выстроенными вертикально в ряд. Текст возле сенсоров указывает на тройную камеру с основным 64-Мп сенсором.

Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810. Источник также утверждает, что Honor 10X Pro получит дисплей с OLED-панелью производства китайской компании BOE и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 20 Вт. Хотелось бы, чтобы это оказалось правдой, так как смартфоны серии Honor 9X поддерживают зарядку мощностью 10 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, honor
смартфон, honor
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