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Монитор Xiaomi Mi Display 1A с узкими рамками оценён в $99

Китайская компания Xiaomi анонсировала компьютерный монитор Mi Display 1A, выполненный на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Панель получила дизайн Three-Micro-Edge: это означает, что устройство может похвастаться узкими рамками с трёх сторон. Таким образом, обеспечивается возможность использования дисплея в многомониторных конфигурациях.

Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей — формат Full HD. Экран обладает яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Время отклика матрицы равно 6 мс, частота обновления — 60 Гц. Угол обзора достигает 178 градусов.

В мониторе реализована технология Low Blue Light. Она уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов.

Для подключения источника сигнала предусмотрен цифровой интерфейс HDMI. Новинка выполнена в корпусе чёрного цвета.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A относится к доступным моделям. Приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене 99 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: xiaomi, монитор, дисплей
xiaomi, монитор, дисплей
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Монитор Xiaomi Mi Display 1A с узкими рамками оценён в $99
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