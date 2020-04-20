Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов

В последние годы тактика фальсификаторов сводилась к замене крышек процессоров на соответствующую деталь от более дорогих моделей или наложению наклейки с их маркировкой. Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл.

О подобном случае рассказал ещё в 2018 году, например, этот очевидец. По словам представителей ресурса WCCFTech, на китайском рынке необычные фальсифицированные процессоры Intel стали попадаться всё чаще. Компания не отказывается от их обмена на полноценные по гарантии и готова преследовать продавцов контрафактной продукции по закону.

Примечательно, что под крышкой таких процессоров нанесён не только герметик по периметру для крепления к печатной плате подложки, но и термоинтерфейс, а вот самого кристалла нет даже в зачатке — подложка в этом смысле выглядит абсолютной «пустышкой».

Зато с оборотной стороны у неё имеются все необходимые контактные площадки и электронные компоненты. Разумеется, работать такой «полуфабрикат» в материнской плате не может, хотя вряд ли выведет её из строя. На иллюстрациях показан процессор, имитирующий полноценный Intel Core i7-8700, он даже поставлялся в фирменной коробке, с маркировкой на лицевой стороне у него тоже всё было в порядке.

Манипуляции с подменой процессора были популярны у недобросовестных клиентов Amazon в разных странах. Они приобретали настоящий процессор с гарантией, заявляли о дефекте или простом желании вернуть товар, но при этом отправляли в магазин уже поддельный экземпляр. Он в дальнейшем выставлялся на продажу без особо тщательной проверки, а потому мог достаться добросовестному покупателю, который не ждал подвоха.

Более распространённая схема фальсификации была рассчитана на покупателей коробочных версий процессоров. Фирменная упаковка подразумевает наличие смотрового окна для демонстрации самого процессора. Злоумышленники абразивным способом удаляли с крышки оригинального процессора всю родную маркировку, а затем наносили на крышку прозрачную наклейку с маркировкой от более дорогого экземпляра, чтобы получить выгоду. В качестве «подсадной утки» нередко выбирался нерабочий процессор начального уровня, нередко относившийся к совершенно другому поколению продукции Intel. Злоумышленник, тем самым, наживался на разнице в цене между полученным и отправленным назад процессорами.