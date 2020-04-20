Смартфон OPPO A12 оснащён дисплеем HD+ и процессором Helio P35

Китайская компания OPPO официально представила смартфон A12, в основу которого положены аппаратная платформа MediaTek и операционная система ColorOS 6.1 на основе Android 9.0 (Pie).

Аппарат оборудован экраном HD+ с разрешением 1520 × 720 точек. Размер панели составляет 6,22 дюйма по диагонали. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Фронтальная камера c 5-мегапиксельным датчиком (f/2,4) расположена в небольшом экранном вырезе. Сзади установлена двойная камера с сенсорами на 13 и 2 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер.

Задействован процессор Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320.

В арсенале смартфона — 3 или 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 или 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников.

Габариты составляют 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, вес — 165 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч. Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент нет.