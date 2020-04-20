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Космические туристы впервые встретят Новый год на МКС

Отправка очередных туристов на Международную космическую станцию (МКС) запланирована на декабрь следующего года, о чём сообщает «РИА Новости».

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

В начале прошлого года, напомним, госкорпорация Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Тогда говорилось, что туристы отправятся на орбиту до конца 2021 года.

И вот теперь стало известно, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя туристами и российским космонавтом в качестве командира намечен на декабрь 2021 года, а его возвращение на Землю — на январь 2022 года. Иными словами, туристы встретят Новый год на МКС — это произойдёт впервые за всю историю отправки непрофессиональных космонавтов на орбитальный комплекс.

Нужно отметить, что Роскосмос и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист — Деннис Тито. Всего по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони, миллиардер венгерского происхождения, посетил МКС два раза.

Сейчас предприятия российской космической отрасли заняты созданием транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» и ракеты-носителя «Союз-2» для полёта туристов в космос. Выполнение всех работ осуществляется за счёт средств космических туристов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: космос, туризм, мкс, космический туризм
космос, туризм, мкс, космический туризм
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