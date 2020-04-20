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Близится анонс нового смартфона Vivo с «дырявым» дисплеем и тройной камерой

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародованы технические характеристики и изображения нового смартфона Vivo среднего уровня.

Аппарат имеет кодовое обозначение V1990A. Он оснащён 6,53-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. В верхнем левом углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной 16-мегапиксельной камеры.

Применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,3 ГГц. В продажу поступят модификации с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя может составлять 64 и 128 Гбайт.

В тыльной части корпуса расположена тройная камера с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Конфигурация включает сенсоры с 16, 8 и 5 млн пикселей. Кроме того, сзади установлен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон весит около 204 г, имея размеры 162,39 × 77,33 × 8,85 мм. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4880 мА·ч.

Среди прочего стоит упомянуть слот для карты microSD. Аппарат рассчитан на работу в сетях 4G/LTE — поддержка 5G не предусмотрена. Анонс новинки ожидается в ближайшее время. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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