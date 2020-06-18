Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews

Наступило лето — пора отдыха и отпусков. И незаменимым помощником в отпуске может стать электронный гаджет. Впрочем, и тем, кто не планирует летний отдых и продолжит работу в офисе или на «удалёнке», тоже, возможно, следует подумать об обновлении компьютера или покупке нового гаджета.

3DNews совместно с партнёрами, специализирующимися на выпуске электроники, составил небольшой перечень, который поможет выбрать подходящей гаджет для серфинга в Интернете, просмотра видео или воспроизведения музыки во время отдыха на природе или в домашних условиях, а также для решения рабочих задач.