Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews

Наступило лето — пора отдыха и отпусков. И незаменимым помощником в отпуске может стать электронный гаджет. Впрочем, и тем, кто не планирует летний отдых и продолжит работу в офисе или на «удалёнке», тоже, возможно, следует подумать об обновлении компьютера или покупке нового гаджета.
3DNews совместно с партнёрами, специализирующимися на выпуске электроники, составил небольшой перечень, который поможет выбрать подходящей гаджет для серфинга в Интернете, просмотра видео или воспроизведения музыки во время отдыха на природе или в домашних условиях, а также для решения рабочих задач.
Внешний жёсткий диск ADATA HV620S
Иногда достаточно какой-то мелочи, чтобы нарушить ваше привычное окружение. Например среднестатистический портативный жёсткий диск может выглядеть чужеродным среди вещей, которые вы берёте с собой, отправляясь на работу, в поездку или к друзьям.
HV620s от ADATA — это совсем другая история, ведь этот ультрапортативный внешний накопитель в корпусе толщиной всего 11,5 мм имеет привлекательный и элегантный глянцевый корпус. А благодаря разнообразию цветов, данный жёсткий диск будет идеально сочетаться с вашим ультрабуком, смартфоном или любым другим устройством.
Все эти преимущества наряду с высочайшей надёжностью и максимальным объёмом до 4 Тбайт делают жёсткий диск ADATA HV620S по-настоящему бескомпромиссным выбором.
Наконец-то портативные акустические системы JBL заговорили по-русски! В колонке JBL Link Portable от популярного аудио бренда теперь «живет» голосовой ассистент Алиса.
Новинка заряжена легендарным звуком JBL и готова задавать музыкальное настроение как дома, так и за его пределами: встроенный аккумулятор рассчитан на воспроизведение 8 часов музыки без перерыва, а для домашнего использования предусмотрена док-станция. JBL Link Portable можно подключить к смартфону по Bluetooth или через протокол Chomecast сделав ее частью умной мультирум-системы.
Беспроводные внутриканальные наушники 1More EHD9001TA с ANC-шумоподавлением
Беспроводные внутриканальные наушники 1More EHD9001TA (в продаже с начала июля 2020) с инфракрасными датчиками положения в ухе и двухрежимным активным ANC-шумоподавлением обеспечат высокое качество звука, а также комфортное прослушивание музыки в течение длительного времени без подзарядки.
Двойной драйвер и подключение по протоколу Bluetooth 5.0 предполагает более длительное время воспроизведения, лучшее качество звука, большую дальность действия, более сильное соединение и стереозвонки.
Наушники поставляются в комплекте с зарядным футляром, оснащенным портом USB Type-C и поддержкой быстрой зарядки. Продолжительность автономной работы наушников составляет 6 часов и 22 часа при использовании зарядного футляра.
Еще не так давно дача по умолчанию была TV-free зоной, но теперь, в век быстрого мобильного интернета не нужно отказываться от любимого кино, сериалов и YouTube даже перебираясь за город! Телевизор BQ 4302B оснащён 43-дюймовым Full-HD-дисплеем, который гарантирует вам чёткое и качественное изображение. Благодаря двум встроенным стереодинамикам общей мощностью 16 Вт, наполняющим помещение чистым и естественным звучанием, эмоции от просмотра станут еще ярче.
Подсоединить сторонние устройства к телевизору вам помогут три HDMI-разъёма, а два USB-входа позволят подключить любые флеш-носители и воспроизводить весь контент на большом экране. У BQ 4302B тонкие рамки, придающие утонченность и элегантность его дизайну. При этом телевизор будет отлично смотреться как на стене, так и на твердой поверхности.
Роутер MikroTik wAP ac LTE6 kit для дачи и загородного дома
Пожалуй, главная причина, препятствующая эффективной работе из загородного дома, — каналы связи. Но в наши дни быстро организовать высокоскоростное соединение стало гораздо легче. MikroTik wAP ac LTE6 kit — современное решение для подключения Интернета на даче и в загородном доме. Устройство выполнено во всепогодном корпусе, поэтому может быть размещено снаружи, но и в доме оно будет смотреться вполне уместно.
Сдержанный дизайн и мощная начинка определяют качество wAP ac LTE6 kit. Два гигабитных Ethernet-порта, а также встроенный модем LTE cat6 с поддержкой скорости до 300 Мбит/с позволят настроить устройство для использования в качестве либо LTE-роутера на даче, либо проводного роутера с резервным каналом LTE. Благодаря подержке двухдиапазонного Wi-Fi со скоростью свыше 1 Гбит/с, с роутером wAP ac LTE6 kit вы всегда будете на связи.
MikroTik Audience — трёхдиапазонная (1 × 2,4 ГГц, 2 × 5 ГГц) домашняя точка доступа с поддержкой LTE и Mesh-технологии. Если нужен Wi-Fi в огромном здании с множеством препятствий, просто добавьте дополнительные устройства Audience в вашу сеть — при нажатии всего лишь одной кнопки роутеры синхронизируются и создадут общую Wi-Fi-сеть, которая обеспечит полное покрытие всего дома.
Провода больше не смогут вас ограничить. CAT6 LTE обеспечивает скорость до 300 Мбит/с при минимальной задержке, традиционное Ethernet-подключение больше не является необходимостью для видеостриминга высокого качества или онлайн-игр. LTE-подключение также можно использовать в качестве запасного варианта, так как Audience имеет два гигабитных Ethernet-порта, включая один с поддержкой PoE-in.
В некоторых случаях даже одного устройства Audience будет достаточно, чтобы заменить несколько других роутеров — в тестах такое устройство без труда обеспечило покрытие 1 858 м².
И, конечно, благодаря современным портативным компьютерам, за город легко взять с собой не только свое рабочее место, но игровую станцию. Геймерский ноутбук Dell G3 15 с диагональю 15", выделенным графическим адаптером NVIDIA GeForce нового поколения, процессорами Intel девятого поколения и тонким корпусом обеспечит полное погружение в игровой процесс.
Благодаря процессорам Intel 9-го поколения ноутбук гарантирует высокую производительность и мгновенный отклик во время игр, потоковой передачи видео или работы над требовательными к ресурсам процессора проектами.
При толщине всего 22,7 мм это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук Dell серии G, поэтому на нём так удобно играть в дороге.
Лёгкий мощный ноутбук Dell Latitude 9510 для топ-менеджеров и профессионалов
Latitude 9510 предназначен для топ-менеджеров и профессиональных пользователей, которые ценят дизайн, производительность и коммуникации.
Это самый маленький, легкий и умный 15-дюймовый ноутбук для корпоративных заказчиков. Ноутбук весом всего от 1,4 кг подготовлен к 5G, предлагает до 34 часов автономной работы и улучшенную поддержку видеоконференцсвязи благодаря встроенным динамикам и микрофону. Став первым на рынке коммерческим ПК с процессорами Intel vPro 10-го поколения, новый лэптоп предлагает высочайшую производительность в любых рабочих задачах.
Как видим, перечень устройств довольно небольшой, но этого набора вполне достаточно, чтобы сохранить привычную цифровую среду, перебравшись в загородный дом или отправившись в летнее путешествие. А для тех, кто планирует приобрести новый ноутбук, видеокарту, смартфон или какое-либо другое устройство, и хочет детально разобраться в вопросе, 3DNews регулярно публикует обзоры, которые знакомят пользователей с достоинствами и недостатками только что поступивших в продажу новинок.
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