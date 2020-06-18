Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews: погрузитесь в игру с Dell G3 15

Летняя пора — самое время для геймера обновить компьютер. Игровой ноутбук Dell G3 15 с диагональю 15", новым выделенным графическим адаптером NVIDIA GeForce, процессорами Intel девятого поколения и тонким корпусом создан для полного погружения в игровой процесс.

Превосходная графика. Мощный графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q с технологией Max-Q даёт возможность играть на высоких настройках графики с превосходной детализацией, великолепной производительностью и реалистичным изображением для более глубокого погружения в игровой процесс.

Совершенство под любым углом. Изображение в играх остается чётким практически под любым углом на экране с диагональю 15", широким углом обзора, матрицей IPS, разрешением Full HD и антибликовым покрытием.

Потоковая передача без помех. Технология SmartByte повышает приоритет визуального содержимого для его беспрепятственной потоковой передачи.

Громкость на максимум. Погрузитесь в потрясающую звуковую атмосферу благодаря двум направленным вперед динамикам с технологией Waves MaxxAudio Pro.

Создан для игрового превосходства

Больше мощности. Больше возможностей для игр. Процессоры Intel 9-го поколения обеспечивают высокую производительность и мгновенный отклик во время игр, потоковой передачи видео или работы над требовательными к ресурсам процессора проектами.

Никакого перегрева даже при высоких нагрузках. Два вентилятора эффективно охлаждают систему даже при непрерывной игре.

Молниеносная скорость. Конфигурации с двумя накопителями, включая опциональные твердотельные накопители PCIe NVMe, увеличивают производительность и надежность системы, а новый порт Ethernet поддерживает полноценные подключения 100/1000 Гбит/с для быстрой передачи данных.

Улучшенная беспроводная связь. Опциональная поддержка стандарта высокоскоростной беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac с широким радиусом действия даёт возможность задействовать передовые маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac для стабильного производительного беспроводного подключения.

Тоньше некуда. При толщине всего 22,7 мм это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук Dell серии G, поэтому на нём так удобно играть в дороге.

Создан для удобства

Современные порты. Порт HDMI 2.0 поддерживает вывод изображения в формате 4K с частотой 60 Гц, а опциональный порт Thunderbolt 3 ускоряет передачу файлов и позволяет подключать один дисплей с разрешением 5K или два дисплея с разрешением 4K.

Удобный вход в систему. Взаимодействовать с Windows Hello совсем просто благодаря удобному сканеру отпечатков пальцев на кнопке питания.

Вступайте в бой без промедления. Включайте ноутбук и сразу же начинайте играть благодаря аккумулятору емкостью 56 Вт·ч и вариантам быстрой подзарядки.

Стоимость Dell G3 15 составляет от 77 200 рублей.