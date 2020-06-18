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Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews: элегантный ноутбук Dell Latitude 9510 для профессионалов

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Во время карантина немало компаний перешло на удалённый режим работы. Сейчас самое время обновить рабочее место в домашнем офисе с помощью мощного ноутбука Dell Latitude 9510. Он придётся по душе топ-менеджерам и профессиональным пользователям, которые ценят дизайн, производительность и коммуникации. 

Малый размер, большой эффект. Ноутбук Latitude 9510 — самый компактный и лёгкий 15-дюймовый компьютер для бизнеса, начальный вес которого составляет всего 1,4 кг. Рамки Dell InfinityEdge обеспечивают максимальную рабочую область без увеличения веса.

Запоминается с первого взгляда. Ноутбук изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ, обладает изящными краями с алмазной огранкой и отделкой с тонкой штриховкой.

Работайте где угодно. Экран Corning Gorilla Glass DX создан из стекла высочайшего качества с уменьшением отражений до 9 %, что позволяет работать в любом месте, где бы вы ни находились. Corning Gorilla Glass DX в 15 раз устойчивее к царапинам и почти в 2 раза реже растрескивается по сравнению с Gorilla Glass 5*. Панель с низким энергопотреблением позволяет экономить заряд батареи, а опциональная задвижка камеры повышает конфиденциальность.

Сохраняйте прохладу при давлении. Углеродные вентиляторы не позволят шуму помешать вашей работе. Кроме того, тепловые трубки обладают адаптивной тепловой реакцией, поэтому ноутбук Latitude 9510 меньше нагревается на коленях, чем на рабочем столе.

Носите меньше, получайте больше возможностей

Всегда готов к работе. Latitude 9510 работает без подзарядки до 30 часов, что позволяет долго не пользоваться зарядными устройствами.

Вычислительные мощности для любых задач. Процессоры Intel Core 10-го поколения обеспечивают высочайшую производительность в рабочих задачах.

Надёжность подключения. Технология Intel Wi-Fi 6 (Gig+) обеспечивает в 3 раза более высокую скорость и новый уровень безопасности для беспроводных сетей. В поездках, где нет подключения к сети Wi-Fi, оставайтесь на связи благодаря скоростям широкополосной мобильной связи 5G. С помощью новой технологии eSIM, которая позволяет подключаться к дополнительным глобальным поставщикам без необходимости переключения SIM-карт, будьте на связи даже в путешествиях.

Как хорошо знает вас Latitude 9510?

Встроенная платформа Dell Optimizer обучается вашему стилю работы и постоянно адаптируется к нему, помогая создавать более персонализированный и продуктивный рабочий процесс.

ExpressResponse. Технология Intel Adaptix ускоряет запуск наиболее часто используемых приложений, что обеспечивает максимальный уровень производительности там, где это более всего требуется в настоящий момент.

ExpressSign-in. Датчик присутствия на основе технологии Intel Context Sensing обнаруживает ваше присутствие, мгновенно выводит систему из спящего режима и позволяет войти в систему, не требуя даже поднятия пальца. Также датчик блокирует систему, когда вы уходите, поэтому ваша работа будет надёжно защищена.

ExpressCharge. Dell Optimizer повышает производительность аккумулятора, адаптируясь к стандартным моделям энергопотребления и зарядки. Вы всегда в пути? Технология ExpressCharge Boost позволяет заряжать устройство на 35 % ровно за 20 минут. Если же у вас нет возможности зарядить систему, она станет экономить ресурсы ноутбука, например, уменьшая яркость экрана или отключая Bluetooth, когда тот не используется.

Стоимость Dell Latitude 9510 равна 105 800 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: dell, ноутбук, дизайн
dell, ноутбук, дизайн
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