Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews: полностью беспроводные наушники EHD9001TA от 1MORE

Полностью беспроводные внутриканальные наушники EHD9001TA (в продаже с начала июля 2020), изготовленные производителем акустики премиум-класса 1MORE — компанией-партнёром Xiaomi, можно смело брать с собой на отдых или в командировку, так как продолжительность их работы в автономном режиме без подзарядки достигает 22 часов (при условии использования зарядного футляра). Сами наушники способны проработать без подзарядки до 6 часов без включения режима шумоподавления. В режиме ожидания продолжительность автономной работы устройства составляет до 65 часов.

Наушники оснащены двойными драйверами, обеспечивающими высокое качество звука даже при включённом шумоподавлении. Также 1MORE EHD9001TA имеют по два микрофона на наушник и поддерживают два режима активного ANC-шумоподавления — со снижением уровня внешнего шума до 20 дБ или до 35 дБ. Касанием наушника можно осуществлять переключение между режимами шумоподавления и режимом «прозрачного звука», когда слышно не только музыку, но и окружающие звуки. Наушники также оснащены инфракрасным датчиком, обеспечивающим прерывание воспроизведения музыки при выемке наушника из уха.

Чип Qualcomm с поддержкой протокола Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с низким энергопотреблением, а поддержка кодеков aptX и AAC гарантирует высокое качество звука при воспроизведении музыкальных треков и общении по телефону.

Зарядка футляра производится через разъём USB Type-C. Благодаря функции быстрой зарядки пятнадцати минут зарядки вполне достаточно для двух часов использования устройства. Также поддерживается беспроводная зарядка с помощью зарядного устройства Qi мощностью 5 Вт.

Цена полностью беспроводных внутриканальных наушников 1MORE EHD9001TA равна 12 990 руб (в продаже с начала июля 2020).