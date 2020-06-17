3DNewsНовости HardwareслухиУ AMD всё по плану: Zen 3 выйдет в этом ...
Новости Hardware

У AMD всё по плану: Zen 3 выйдет в этом году, используя 7-нм техпроцесс

Уже две недели новостная сфера бурлит обсуждением информации, которую опубликовал один известный тайваньский сайт. По данным источника, дебют настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 3 переносился на январь 2021 года из-за ускорения освоения 5-нм технологии. Сейчас появились данные, опровергающие эти слухи.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Эту неделю ресурс DigiTimes начал с повторения информации о возможности переноса анонса процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 на январь 2021 года, всего лишь обобщив опубликованные ранее данные. Многим западным коллегам этот ход позволил вернуться к обсуждению ситуации со сроками анонса Zen 3. К счастью, нашлись и те, кто разорвал этот порочный круг инсинуаций.

В этом квартале представители AMD выражали готовность представить потребительские процессоры с архитектурой Zen 3 до конца текущего года. Состоявшийся вчера анонс процессоров Matisse Refresh гипотезу о задержке анонса преемников никак не подтверждает. Сайту PCWorld удалось связаться с надёжными источниками, и те опровергли слухи о переносе анонса потребительских процессоров поколения Zen 3 на январь 2021 года.

Выпуск процессоров с архитектурой Zen 3 будет налажен компанией TSMC по улучшенной версии 7-нм технологии, которая на 20 % увеличит плотность размещения транзисторов и на 10 % снизит энергопотребление по сравнению с Zen 2. Настольные процессоры с архитектурой Zen 3 будут относиться к семейству Vermeer, гибридные — к семейству Cezanne. Скорее всего, Vermeer выйдут на рынок первыми, ближе к концу текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги
Слухи: процессоры AMD Vermeer на Zen 3 и видеокарты Navi 2X дебютируют в октябре
Zen 3 отложен на 2021 год: по слухам, AMD погналась за 5 нм
Из Intel ушёл Джим Келлер, ведущий разработчик процессорных архитектур
Фото GeForce RTX 3080 оказалось подлинным: NVIDIA ищет виновных в утечке
AMD: новые Ryzen 3000XT требуют жидкостного охлаждения
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, слухи,
Теги: amd, amd ryzen, zen 3, vermeer
amd, amd ryzen, zen 3, vermeer
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Бесплатные дни на Xbox One: eFootball PES 2020, MotoGP 20 и Don't Starve Together 23 мин.
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 39 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 48 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 59 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2 ч.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 4 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 4 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 4 ч.
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+ 5 мин.
Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения 11 мин.
Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля 25 мин.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 56 мин.
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве 2 ч.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 2 ч.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.