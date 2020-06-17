У AMD всё по плану: Zen 3 выйдет в этом году, используя 7-нм техпроцесс

Уже две недели новостная сфера бурлит обсуждением информации, которую опубликовал один известный тайваньский сайт. По данным источника, дебют настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 3 переносился на январь 2021 года из-за ускорения освоения 5-нм технологии. Сейчас появились данные, опровергающие эти слухи.

Эту неделю ресурс DigiTimes начал с повторения информации о возможности переноса анонса процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 на январь 2021 года, всего лишь обобщив опубликованные ранее данные. Многим западным коллегам этот ход позволил вернуться к обсуждению ситуации со сроками анонса Zen 3. К счастью, нашлись и те, кто разорвал этот порочный круг инсинуаций.

В этом квартале представители AMD выражали готовность представить потребительские процессоры с архитектурой Zen 3 до конца текущего года. Состоявшийся вчера анонс процессоров Matisse Refresh гипотезу о задержке анонса преемников никак не подтверждает. Сайту PCWorld удалось связаться с надёжными источниками, и те опровергли слухи о переносе анонса потребительских процессоров поколения Zen 3 на январь 2021 года.

Выпуск процессоров с архитектурой Zen 3 будет налажен компанией TSMC по улучшенной версии 7-нм технологии, которая на 20 % увеличит плотность размещения транзисторов и на 10 % снизит энергопотребление по сравнению с Zen 2. Настольные процессоры с архитектурой Zen 3 будут относиться к семейству Vermeer, гибридные — к семейству Cezanne. Скорее всего, Vermeer выйдут на рынок первыми, ближе к концу текущего года.