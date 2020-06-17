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Ёмкость батареи Samsung Galaxy Fold 2 стала известна задолго до запуска

Samsung Galaxy Fold 2, как ожидается, официально выйдет 5 августа вместе с Galaxy Note 20, Note 20 Plus и новым Galaxy Z Flip. Слухи о Galaxy Fold 2 сообщают, что аппарат получит несколько улучшений по сравнению с прошлогодним оригиналом. Детали его внешнего и внутреннего устройства уже просачивались в Сеть. Теперь благодаря прохождению аппаратом китайской сертификации 3C стали известны подробности о батарее.

Benjamin Geskin

Benjamin Geskin

Согласно документации, аккумулятор Galaxy Fold 2 будет иметь максимальную зарядную ёмкость примерно в 4500 мА·ч. Как и предыдущая модель, аппарат будет состоять из двух частей. Напомним: оригинальный Galaxy Fold поставлялся с батареей EB-BF900ABU на 2135 мА·ч и батареей EB-BF901ABU на 2245 мА·ч (общая зарядная ёмкость — 4380 мА·ч).

Недавние утечки показали, что SM-F916 и SM-F917 — это кодовые номера Galaxy Fold 2. Они засветились при сертификации 3C и показали, что новый смартфон получит батарею EB-BF916ABY на 2090 мА·ч и EB-BF197ABY на 2275 мА·ч (совокупная зарядная ёмкость составит 4 365 мА·ч).

nashvillechatterclass.com

nashvillechatterclass.com

Оригинальный Galaxy Fold поставлялся с 7,3-дюймовым основным дисплеем и небольшим 4,6-дюймовым дисплеем на внешней крышке. Слухи о модели-преемнике показывают, что Galaxy Fold 2 получит более габаритный 7,7-дюймовый изгибаемый дисплей и большой 6,23-дюймовый внешний экран. Оба дисплея, как сообщается, используют Infinity-O (то есть отличаются минимальными рамками вокруг и перфорацией под камеру). Также, по слухам, основной дисплей поддерживает частоту обновления в 120 Гц.

Помимо модели с 512-Гбайт накопителем ожидается, что Galaxy Fold 2 также будет выпущен в варианте с 256 Гбайт памяти. Вряд ли будет иметься поддержка цифрового пера S Pen. Основная камера телефона может получить 12-Мп обычный модуль, 64-Мп телефотомодуль и сверхширокоугольный 16-Мп модуль. Выход ожидается в чёрном и коричневом цветовых исполнениях.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: samsung, galaxy, galaxy fold 2, galaxy fold, слухи
samsung, galaxy, galaxy fold 2, galaxy fold, слухи
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