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AMD: новые Ryzen 3000XT требуют жидкостного охлаждения

Ещё до первой стадии анонса процессоров Matisse Refresh стало понятно, что две старшие модели семейства потребуют серьёзного охлаждения, поскольку в комплекте с ними штатного охладителя предусмотрено не было. В пресс-релизе AMD явно рекомендует использовать необслуживаемые системы жидкостного охлаждения для всех трёх представленных вчера процессоров серии Ryzen 3000XT.

Источник изображения: Cooler Master

Источник изображения: Cooler Master

В коротком видеоролике, посвящённом предстоящему выходу на рынок процессоров данного семейства, курирующий в AMD вопросы маркетинга Роберт Хэллок (Robert Hallock) трижды за две минуты упоминает «оптимизированный техпроцесс производства», и только в последнем случае упоминает непосредственно 7-нм технологию. Именно улучшения на уровне техпроцесса должны были позволить поднять турбочастоты процессоров на величину от 100 до 200 МГц по сравнению с предшественниками.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Такой прогресс не дался даром. В пресс-релизе, посвящённом анонсу процессоров Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT, компания AMD рекомендует для достижения максимальной производительности использовать для их охлаждения необслуживаемые системы жидкостного типа с минимальным типоразмером радиатора 280 мм. Допускается и применение эквивалентных по производительности систем воздушного охлаждения. Ссылка на сайте производителя ведёт в раздел, где ранее перечислялись системы охлаждения, рекомендованные для использования только с процессором Ryzen 9 3950X. Теперь этот перечень актуален и для процессоров Matisse Refresh.

Из трёх новинок только Ryzen 5 3600XT в коробочном исполнении снабжается штатным охладителем Wraith Spire. TDP этой модели не превышает 95 Вт, а вот Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT поднимают планку до 105 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, процессоры,
Теги: процессоры, matisse, ryzen 3000, amd, охлаждение
процессоры, matisse, ryzen 3000, amd, охлаждение
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