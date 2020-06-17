Corsair Vengeance a4100 на базе Ryzen 3000: ПК для стриминга с картой видеозахвата Elgato 4K60 PRO

Компания Corsair представила две новые игровые станции — Vengeance a4100 и Vengeance i4200. В основе первой используется процессор серии AMD Ryzen 3000, вторая может приглянуться тем, кто присматривается к платформе Intel на базе нового чипа 10-й серии Comet Lake-S.

Обе системы собраны в корпусе Corsair iCUE 220T. Основой игрового ПК Corsair Vengeance a4100 служит материнская плата форм-фактора ATX на базе чипсета B450 и процессор AMD Ryzen 7 3700X (8 ядер, 16 потоков, частота 3,6/4,4 ГГц), который охлаждается фирменной СЖО. За графические возможности отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с 8 Гбайт памяти GDDR6.

Игровая станция предлагает 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-3200 МГц, NVMe M.2 SSD-накопитель объёмом 960 Гбайт, а также впервые для игровых ПК серии Corsair Vengeance она оснащена картой видеозахвата Elgato 4K60 PRO. Эта карта способна захватывать картинку с экрана в разрешении до 4K и с кадровой частотой 60 кадров/сек, за счёт чего она хорошо подойдёт тем, кто занимается стримингом игрового процесса.

Имеется поддержка гигабитного сетевого интерфейса, Wi-Fi, а также Bluetooth 4.2. В оснащение также входят: два разъёма USB 3.1 и комбинированный аудиоразъём на фронтальной панели, два USB 3.1 Type-A Gen2, три USB 3.1 Gen1 (один Type-C и два Type-A), два USB 2.0, один HDMI, три DisplayPort и стандартный набор аудиоразъёмов на задней панели. Питание системы обеспечивается БП Corsair RM750 с сертификатом КПД 80 Plus Gold.

Производитель оценивает данную игровую систему в $1800.

Игровая станция Corsair Vengeance i4200 в свою очередь предлагает процессор Intel Core i7-10700KF (8 ядер, 16 потоков, частота 3,8/5,1 ГГц). Его охлаждением занимается СЖО Corsair Hydro Series H60.

Также предлагается установка до 32 Гбайт оперативной памяти Vengeance RGB PRO с частотой 3200 МГц, NVMe M.2 SSD-накопителя объёмом 960 Гбайт и графической карты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

В плюсы также можно записать использование материнской платы на базе старшего чипсета Intel Z490 и наличие 2,5-гигабитного сетевого интерфейса. Данная система оценивается производителем в $2500.