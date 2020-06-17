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Модуль «Наука» отправят на Байконур в июле

Российский модуль «Наука» будет перевезён на космодром Байконур в июле этого года для последующей его отправки на Международную космическую станцию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора КБ «Салют» Центра Хруничева Сергея Кузнецова.

«Плановый выход из вакуумной камеры — 22 июня… На космодром Байконур многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить в июле», — сказал господин Кузнецов.

На прошлой неделе завершились испытания на герметичность корпуса модуля «Наука», а также проверка стыковочных агрегатов. Ещё специалисты подтвердили функционирование пневматической гидросистемы двигательной установки и наружных гидравлических контуров. В настоящее время в вакуумной камере проходят пневмовакуумные испытания баков модуля. Что касается запуска модуля «Наука» в космос, то он должен состояться весной-летом 2021 года с использованием ракеты-носителя «Протон-М».

Строительство модуля «Наука» началось в 1995 году. Изначально он задумывался как наземный дублёр модуля МКС «Заря». В целях экономии в 2004 году было принято решение о переоборудовании дублёра в полноценный лётный модуль. На тот момент планировалось осуществить выведение модуля в космос в 2007 году, но его не успели изготовить в назначенный срок, а запуск ежегодно переносился.

В 2013 году «Наука» была передана от Центра Хруничева, являющегося изготовителем модуля, Ракетно-космической корпорации «Энергия» для дооснащения внутренним оборудованием. В процессе тестирования в топливной системе модуля были обнаружены посторонние частицы, что могло привести к поломке двигательной системы всей МКС. Из-за этого модуль был возвращён производителю для доработки.

В модуле «Наука» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента станции. Каюты для двух космонавтов и один туалет располагаются в модуле «Звезда».

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космос, наука, мкс, россия
космос, наука, мкс, россия
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