Unisoc и другие китайские компании пытаются переманить специалистов у Huawei HiSilicon

Поскольку Соединённые Штаты вводят дополнительные санкции в отношении Huawei, некоторые компании в Китае, в том числе Unisoc (подразделение Hsinghua Unigroup по разработке чипов), пытаются переманивать людей, работающих на китайского гиганта.

Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes со ссылкой на источники в индустрии, многие ожидают, что в текущей ситуации из Huawei начнётся «утечка мозгов». Утверждается, что разрабатывающие чипы предприятия и специализирующиеся на поиске специалистов компании в настоящее время наращивают усилия по переманиванию руководителей из HiSilicon (подразделение Huawei, занимающееся разработкой чипов).

Это происходит в то время, когда правительство США ужесточило контроль за экспортом с целью ограничить доступ Huawei к поставкам микросхем и технологиям. Например, TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, прекратил принимать новые заказы от Huawei. Соответственно, сейчас HiSilicon рискует остаться вовсе без работы, если только не будет найдена адекватная замена TSMC, или если США не изменят своё решение.

Также сообщается, что ряд бывших сотрудников Huawei HiSilicon недавно присоединились к Unisoc в рамках кадровых перестановок среди руководства последней. Текущая ситуация, как утверждают источники, действительно открывает новые возможности по привлечению специалистов для таких производителей, как Xiaomi и Oppo — последние нацелены создавать собственные однокристальные системы для смартфонов.