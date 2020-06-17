Дефицит компонентов ударит по поставкам складных смартфонов Samsung Galaxy Fold 2 и Z Flip 5G

Как ожидается, складной смартфон нового поколения Samsung Galaxy Fold 2 будет представлен 5 августа на мероприятии Galaxy UNPACKED 2020 наряду с моделями Galaxy Note 20, Note 20 Plus, а также новой версией Galaxy Z Flip. Однако сроки его появления в продаже остаются непонятными.

Один из основателей XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach) полагает, что смартфоны Fold 2 и Z Flip 5G в продажу в августе не поступят. С ним отчасти согласен промышленный эксперт Росс Янг (Ross Young), утверждающий, что устройства пока не запущены в производство.

По словам Янга, производство новых моделей начнётся в августе, и они поступят в продажу в конце месяца или даже в сентябре. Причём поставки новых смартфонов будут ограниченными в связи с имеющимся дефицитом ультратонкого стекла (UTG), используемого для защиты дисплеев Galaxy Fold 2 и Z Flip 5G. Эксперты допускают, что проблемы с поставкой UTG сохранятся вплоть до начала 2021 года, что негативно отразится на объёмах производства Galaxy Fold 2 и Z Flip 5G.

Янг также считает, что выпуск Galaxy Note 20 Plus/Ultra тоже придётся перенести. Как и в случае со складными смартфонами, проблема, похоже, тоже кроется в поставках компонентов. По-видимому, это связано с производством панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), используемых для экрана Galaxy Note 20.

Несмотря на проблемы, Samsung, как ожидается, всё-таки представит новые смартфоны в начале следующего месяца.

Предполагается, что первым в продажу поступит смартфон Galaxy Note 20, за ним последует Note 20 Plus, а только потом начнётся реализация складных смартфонов. Первым из них в продаже появится Galaxy Fold 2, а затем на прилавки поступит Z Flip 5G.