Смартфон Realme X3 на базе Snapdragon 855 Plus будет представлен 25 июня

В конце прошлого месяца компания Realme представила на европейском рынке новый производительный смартфон Realme X3 Super Zoom. Анонс оказался неполным, поскольку предполагалось, что также будет показана обычная версия Realme X3. Но у производителя оказались иные планы.

Видимо, к тому моменту компания оказалась не готова к анонсу. Но Realme X3 действительно существует. Его собираются представить 25 июня. Правда, судя по всему, только для индийского рынка.

О грядущем анонсе устройства через свою страницу в Twitter сообщил исполнительный директор Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth). Своё сообщение он сопроводил публикацией постера, который сообщает о будущей презентации Realme X3, а также X3 Super Zoom в Индии.

К сожалению, помимо этой информации глава Realme ничего другого о самом устройстве не указал. Поэтому его официальные технические характеристики по-прежнему остаются загадкой. Предполагается, что смартфон получит начинку, аналогичную модели X3 Super Zoom, но будет лишён возможностей многократного увеличения изображения с помощью основной камеры, которые присутствуют у версии Super Zoom.

Вкратце напомним, что модель X3 Super Zoom построена на базе процессора Snapdragon 855 Plus и оснащена 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Устройство предлагает от 8 до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, а также 256 Гбайт постоянной памяти UFS 3.0.

У смартфона нет поддержки карт памяти microSD, а также отсутствует 3,5-мм аудиоразъём. Питается новинка от батареи ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой 30-Вт подзарядки Dart Charge.

Фронтальная камера Realme X3 Super Zoom представлена модулями на 32 и 8 Мп. Тыльная состоит из четырёх модулей. В помощь основному на 64 Мп выделены два по 8 Мп, а также 2-Мп сенсор. Скорее всего, обычная версия Realme X3 предложит иной набор камер.

Ожидается, что в рамках будущей презентации Realme также объявит о выпуске на индийский рынок полностью беспроводных (TWS) наушников Realme Buds Q, которые тоже были представлены в прошлом месяце.