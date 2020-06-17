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ZTE разработала первый собственный 5-нм чипсет

Ранее сегодня ZTE заявила о том, что достигла значительных успехов в проектировании чипов. Сообщается, что компания уже серийно выпускает 7-нм чипсеты, которые используются в 5G-оборудовании. Теперь ZTE готовы представить свои первые 5-нм чипы.

gizmochina.com

gizmochina.com

Стоит заметить, что данные чипсеты не предназначены для использования в мобильных устройствах, а являются основной частью оборудования, используемого в 5G-инфраструктуре. В настоящее время число компаний, способных разрабатывать чипы на основе 5-нм техпроцесса, довольно невелико. К слову, новая 5-нм технология разработана собственными силами компании, что значит, что ZTE больше не придётся полагаться на американские компании. Кроме того, это свидетельствует о стремительном развитии полупроводниковой сферы в Китае.

gizmochina.com

gizmochina.com

В последнее время ZTE вкладывает значительные средства в исследования и разработки. По словам вице-президента компании, в разработку собственных чипов было вложено не менее $1,7 миллиарда. В связи с санкциями США, из-за которых TSMC больше не будет производить чипы для Huawei, последняя ищет альтернативы и активно инвестирует в китайские компании, занимающиеся разработкой полупроводниковой продукции. Благодаря своим достижениям, ZTE может стать для Huawei перспективным партнёром.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, сети и коммуникации, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
Теги: разработки, чипсеты, 5g, zte, китай
разработки, чипсеты, 5g, zte, китай
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