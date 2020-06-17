Lenovo обновила рабочие станции ThinkPad P и X1 Extreme процессорами Comet Lake

Сегодня Lenovo объявила об обновлении самых производительных устройств семейства ThinkPad, в том числе мобильных рабочих станций серии P и X1 Extreme. Одним из самых главных изменений является использование в них новых процессоров Core и Xeon десятого поколения ( Comet Lake-H).

Самым производительным устройством в модельном ряду мобильных рабочих станций является ThinkPad P1. Он является практически полным аналогом ThinkPad X1 Extreme, однако ориентирован в первую очередь на решение профессиональных задач. Так, в P1 используется видеокарта NVIDIA Quadro T2000, в то время как в X1 Extreme применяется GeForce GTX 1650 Ti.

Кроме того, появилась возможность приобрести P1 и X1 Extreme с новыми UHD LCD-экранами, яркость которых составляет 600 нит. Также опционально доступна комплектация устройств LTE-модемом. ThinkPad P1 выйдет в июле по цене от $2019. Новый X1 Extreme также будет выпущен в следующем месяце, однако его цена пока не объявлена.

Кроме того, были представлены два новых устройства, которые получили названияThinkPad P15 и P17. Они являются преемниками P53 и P73 соответственно, но были разработаны с нуля. Lenovo утверждает, что ноутбуки оснащены абсолютно новой системой охлаждения, которая гораздо более эффективна чем та, которая использовалась в предыдущих поколениях устройств.

ThinkPad P15 и P17 предложат пользователям в четыре раза больше конфигураций CPU и GPU чем предшественники. Устройства будут поставляться с батареей ёмкостью 94 Вт·ч, накопителями объёмом до 4 Тбайт, до 128 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 и графикой Quadro RTX 5000. ThinkPad P15 и P17 поступят в продажу в июле по цене от $1979 и $2119 соответственно.

В обновлённую серию также войдёт тонкий и лёгкий ThinkPad P15v, который, тем не менее, будет оснащаться процессорами Intel Comet Lake H. Устройство также поступит в продажу в июле по цене от $1349.