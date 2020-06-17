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Выяснились подробности о характеристиках и производительности настольных Ryzen 4000G (Renoir)

На днях стало известно, что в настольной части семейства процессоров Renoir компания AMD сосредоточится на решениях для бизнеса, а не для потребительских систем — чипах Ryzen PRO 4000G. И теперь в базе данных 3DMark обнаружились записи о тестировании данных чипов для корпоративных систем, благодаря чему выяснились их характеристики.

Младшим процессором в новой серии станет Ryzen 3 PRO 4350G, который имеет четыре ядра Zen 2 и восемь потоков. Этот процессор работает с базовой частотой 3,8 ГГц, а максимальная частота при автоматическом разгоне будет достигать 4,1 ГГц. Имеется и встроенная графика Vega 6 второго поколения, работающая с частотой 1700 МГц.

Вторым по старшинству станет Ryzen 5 PRO 4650G. Этот чип обладает шестью ядрами Zen 2 и двенадцатью потоками, а его тактовые частоты составляют 3,7–4,3 ГГц. Встроенная графика Vega второго поколения здесь имеет семь вычислительных блоков и работает с частотой до 1900 МГц.

Наконец, «засветился» и старший представитель новой серии — Ryzen 7 PRO 4750G, который может предложить восемь ядер, 16 потоков и тактовые частоты от 3,6 до 4,45 ГГц. Здесь будет предложена встроенная графика Vega 8 второго поколения с тактовой частотой до 2100 МГц.

Все вышеописанные процессоры обладают уровнем TDP в 65 Вт. Также AMD выпустит GE-версии этих чипов с пониженными частотами и соответственно более низким энергопотреблением. Их уровень TDP будет равен 35 Вт.

Что касается результатов тестирования, то флагманский Ryzen 7 PRO 4750G, конечно же, уверенно обходит прошлогодний Ryzen 5 3400G по производительности CPU, но несколько проигрывает по производительности встроенной графики. Однако если новинку дополнить более скоростной памятью и немного разогнать, она оказывается впереди. Отметим, что встроенная графика Ryzen 7 PRO 4750G в тесте была разогнана до внушительных 2400 МГц.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 4000, amd, renoir, процессор, zen 2
ryzen 4000, amd, renoir, процессор, zen 2
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