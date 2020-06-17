Tesla заключила новое соглашение с Panasonic о поставке батарей

Автопроизводитель Tesla подписал новое соглашение с японской компанией Panasonic, касающееся производства литий-ионных аккумуляторных батарей на Гигафабрике в Неваде. Об этом стало известно из формы Form 8-K, направленной Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Новое соглашение представляет собой дополнение с поправками к существующему контракту, заключённому между компаниями 1 октября 2014, регулирующему определённые условия для Panasonic о производстве литий-ионных аккумуляторных батарей для Tesla.

Помимо всего прочего, соглашением изменяются сроки действия, теперь истекающие через 10 лет после того, как Panasonic достигнет определённых этапов производства. Tesla, не вдаваясь в подробности, сообщила, что новая сделка касается конкретных условий, утверждённых сторонами в отношении ценообразования, планируемых инвестиций и новых технологий, а также обязательств Panasonic по увеличению производственных мощностей и обязательств Tesla по объёмам закупок в течение первых двух лет действия нового соглашения.

Хотя соглашение было подписано 10 июня, оно вступило в силу с 1 апреля текущего года и будет действовать до 31 марта 2023 года.

В мае Panasonic намекнула, что работает над созданием новых батарей с Tesla, возможно, большей ёмкости. Хотя Panasonic больше не является эксклюзивным поставщиком батарей для Tesla, компания решила продолжить совместный бизнес по выпуску аккумуляторов в США, поскольку спрос на электромобили Tesla растёт и завод в Неваде стал прибыльным.